Травил себя и сходил с ума: Блогер вводил под свою кожу золото, чтобы стать более «просветленным»

Подробности страшной истории рассказал его близкий друг и YouTube-блогер Андроген. По его словам, у Мерфи было диагностировано биполярное расстройство, на фоне чего у него развилась одержимость золотом. Он утверждает, что блогер расплавлял свои украшения и вводил золото в организм, полагая, что так станет более «просветленным». В тот период Мерфи жил в Таиланде, где и проводил эти опасные эксперименты.