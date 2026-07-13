Травил себя и сходил с ума: Блогер вводил под свою кожу золото, чтобы стать более «просветленным»

Американский фитнес-блогер Коннор Мерфи незадолго до своей смерти в Таиланде вводил себе под кожу расплавленное золото, из-за чего сошел с ума и умер. Об этой безумной истории сообщила газета Daily Mail.
Подробности страшной истории рассказал его близкий друг и YouTube-блогер Андроген. По его словам, у Мерфи было диагностировано биполярное расстройство, на фоне чего у него развилась одержимость золотом. Он утверждает, что блогер расплавлял свои украшения и вводил золото в организм, полагая, что так станет более «просветленным». В тот период Мерфи жил в Таиланде, где и проводил эти опасные эксперименты.
«Он вводил себе золото… Его кожа была покрыта пятнами от отравления золотом», — рассказал Андроген.
Как утверждает собеседник, в последнее время Мерфи работал над документальным фильмом и якобы собирался инсценировать собственную смерть. Однако, по данным Андрогена, к тому моменту психическое состояние блогера уже было крайне нестабильным.
По имеющимся сведениям, после очередного такого эксперимента Мерфи стало плохо: он вел себя агрессивно и пугал людей. Местным жителям пришлось обратиться в полицию, так как мужчина бегал по улицам в крови и с пятнами на коже. Правоохранители пытались задержать блогера, но тот убегал от них. Чтобы скрыться, он нырнул в бассейн, где в итоге и утонул.
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