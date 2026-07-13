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В Норильске пройдет мастер-класс по созданию авторских постеров о городе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 июля в ОКЦ «Башня» состоится творческий мастер-класс «Город как коллаж», посвященный образу города в искусстве.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 июля в ОКЦ «Башня» состоится творческий мастер-класс «Город как коллаж», посвященный образу города в искусстве.

Участникам предложат взглянуть на Норильск как на героя фильма, книги или картины и передать собственное восприятие города через технику коллажа. Вместе с московской художницей Аэлитой Абельцевой, бывшей норильчанкой, гости создадут авторские постеры из журнальных вырезок, фотографий, архивных материалов, фактурной бумаги и текстов.

В программе — знакомство с основами композиции и техникой коллажа, работа с визуальными образами и создание собственного городского плаката. Организаторы отмечают, что готовые постеры впоследствии станут частью выставочного проекта, подробности которого будут объявлены позже.

Мастер-класс пройдет 14 июля в 18:00 в «Башне» по адресу: Ленинский проспект, 1. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Событие реализуется при поддержке фонда «Наш Норильск» в рамках акселератора «Башня PRO. События».

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