В Норильске пройдет мастер-класс по созданию авторских постеров о городе

Участникам предложат взглянуть на Норильск как на героя фильма, книги или картины и передать собственное восприятие города через технику коллажа. Вместе с московской художницей Аэлитой Абельцевой, бывшей норильчанкой, гости создадут авторские постеры из журнальных вырезок, фотографий, архивных материалов, фактурной бумаги и текстов.