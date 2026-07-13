Краснокнижный пациент. Раненый орлан-белохвост отправится в зоопарк

Решилась судьба орлана-белохвоста, обнаруженного в Осинском округе Пермского края с раненым крылом. Он отправится в зоопарк Удмуртии. Что случилось с гигантским хищником? Какие прогнозы дают специалисты? Почему птица отправится в другой регион? Об этом рассказала пермячка, которая выхаживает пернатого пациента, руководитель благотворительной организации «Фауна Урала» Марина Перезолова.
Бродил по полю.
Раненого орлана-белохвоста — огромного пернатого хищника, занесённого в Красную книгу России — привезли в Пермь на лечение из Осинского округа ещё весной. Птица несколько дней бродила по полю — не могла улететь. Её не раз замечали местные жители. Однако, чтобы приблизиться к такому гиганту, нужна особая смелость. 7 мая школьница и студент медколледжа решили его поймать и передать специалистам. Вооружившись одеялом, они стали преследовать орлана. Когда он устал убегать, его удалось поймать. Было ясно, что хищнику требуется помощь. Но оказать её могли только в Перми. Доставить его в краевую столицу взялась Галина Матвеева — известный орнитолог, учёный ПГНИУ. Она доставила пернатого в краевую столицу и передала Марине Перезоловой — её ещё называют мамой для сов, поскольку пермячка часто выхаживает этих птиц. Пациента поместили в специальный карантинный бокс.
«Это не первый орлан-белохвост, оказавшийся в стенах “Фауны Урала”, но, когда я его увидела, впечатлений было море: всё-таки птица большая и очень красивая, — рассказывает Марина Перезолова. — Оказалось, что это самец, причём уже взрослый: ему пять-шесть лет. Определили это в том числе по хвосту: его оперение у орланов приобретает белый цвет примерно в возрасте четырёх-пяти лет, когда птица становится половозрелой».
Ещё одна отличительная черта орлана-белохвоста — любовь к тишине. Эта птица старается держаться подальше от человека и гнездится на высоких деревьях в глухих местах. Если потревожить хищника во время выведения потомства, он может бросить птенцов. Основной рацион — речная рыба. Потому белохвостые орланы обычно селятся около водоёмов.
На приём к врачу.
В Перми птицу отвезли к ветеринару. В клинике сделали рентген, взяли анализы, оценили состояние здоровья в целом. Снимок показал, что у пациента перелом локтевого сустава крыла.
«С такой травмой птица не сможет больше летать и охотиться. В природу её уже не вернуть — без еды она просто погибнет. В самом крыле было большое отверстие, но не от пули. Рану мог оставить во время борьбы за самку другой самец. Мы с таким уже встречались на примере воронов, однако у них травмы были не такими тяжёлыми», — поясняет Марина Перезолова.
Специалисты очень переживали за жизнь орлана, но он быстро пошёл на поправку. Одной из причин стал хороший аппетит. В день птица съедает около килограмма рыбы. В меню также кролик, перепёлки.
Скорый переезд.
Обо всех происшествиях с краснокнижными животными необходимо уведомлять Росприроднадзор. Так было и в этом случае. Надзорное ведомство обратилось в Пермский зоопарк с просьбой приютить орлана, однако там ответили, что взять его не могут. «Квартиру» птице согласились выделить в Ижевске. Как только Росприроднадзор подготовит все необходимые бумаги, орлан отправится в удмуртский зоопарк, где, вероятно, проведёт остаток жизни. Возможно, ему найдут пару. Перевозить птицу будут на машине. Займутся этим специалисты Росприроднадзора.
Что за вид.
Официальное название вида — Haliaeetus albicilla, неофициальное — сыроватень. Пернатые встречаются в степях, лесистой и горной местности. В Красной книге РФ указано, что в стране зафиксировано 2500 пар орлана-белохвоста. Помимо рыбы он питается птицей, млекопитающими, а иногда и падалью.
В Европе орлан-белохвост — четвёртый по величине хищный пернатый. По размеру он уступает чёрному грифу, белоголовому сипу и бородачу. Весит 4−7 кг, длина — 70−90 см, размах крыльев — до 230 см. Самки обычно крупнее. Орлан-белохвост строит из крупных веток и сучьев огромные гнёзда — в диаметре они достигают двух метров. Внутри свои «квартиры» выстилает травой и шерстью. Также для строительства иногда используются кости. Этот вид может устраивать гнёзда не только на высоких деревьях, но также на крутых берегах, утёсах и скалах. Пары создаются на всю жизнь.
Спариваются в феврале-марте. Для выведения потомства обычно выбирают прежнее гнездо, делая в нём «косметический ремонт»: добавляют новые ветки и шерсть. Кладка состоит из двух-трёх яиц. Они грязно-белого цвета. Насиживанием занимаются как самки, так и самцы. Процесс занимает 37−40 дней. Средняя продолжительность жизни птицы — 22−25 лет. Если условия благоприятные, то она может здравствовать и около 40 лет.
В Красную книгу вид попал по нескольким причинам. Популяция сократилась из-за освоения людьми прибрежных территорий, уменьшения пищевой базы в местах обитания, уничтожения старых лесов, использования ядовитых химикатов в степях, лесах и т. д.
Ловить или бежать.
Пермский край покрыт лесами, богатыми на диких животных, которых частенько встречает человек. Что делать, если увидел раненого зверя или пернатого? Бежать? Ловить?
«Нужно сразу связаться со специалистами и следовать их инструкциям. Можно обратиться к нам по тел.: 8 (919) 492−24−13. Когда речь о птице, чаще всего мы советуем отловить её и привезти к нам. Кормить и поить пернатых не стоит: это запрещено при черепно-мозговых травмах, а выявить их может только ветврач. Кроме того, велик риск, что человек накормит птицу тем, что ей категорически нельзя. От этого животное может погибнуть быстрее, чем от травмы», — отмечает Марина Перезолова.
Помогать птицам очень важно, добавляет специалист, причём не только из гуманных соображений. Они являются неотъемлемой частью нашей экосистемы и пищевых цепей. А некоторые популяции и вовсе на грани исчезновения.
Трогать ни при каких обстоятельствах не рекомендуют крупных хищников из числа млекопитающих: медведя, волка, лису и рысь. При этом следует понимать, что укусить или поцарапать может абсолютно любое животное (ведь звери и птицы не знают, с какой целью вы к ним приближаетесь). А некоторые из них переносят бешенство и другие опасные для человека заболевания. Потому нужно быть предельно внимательным и осторожным.
Помог альпинист.
У пермских зооактивистов был опыт спасения слётка белохвостого орлана — птенец выпал из гнезда в Нытвенском округе. Это заметил местный натуралист, наблюдавший какое-то время издали за семьёй крылатых хищников — она поселилась на макушке сосны.
«Однажды он заметил, что слёток находится на земле, и связался с пермскими специалистами. Мы стали обсуждать, что делать в такой ситуации: следует ли поднять птенца обратно в гнездо или лучше забрать его и выкормить в искусственных условиях, — рассказывает Марина Перезолова. — Решили вернуть слётка в гнездо. Связались с Росприроднадзором, получили “добро”, а потом нашли промышленного альпиниста. Операция прошла успешно. Птенца вернули в гнездо, где он благополучно вырос под присмотром родителей».
Кого ещё спасли.
Многих пермяков удивило недавнее спасение барана из реки. Его заметили мать с дочерью, которые отдыхали на даче под Пермью и собирались кататься на сапах. Они увидели движение в воде, а потом поняли, что это животное. Пермячки решили прийти на помощь. Одна из них подплыла вплотную к животному и втащила его на свой сап. Тогда она заметила, что баран ранен — у него была открытая рана на ноге. Спасённого доставили на берег, а потом передали владельцам. Ими оказались соседи бросившихся на помощь животному женщин. Барана подлечили и выпустили обратно в родное стадо.