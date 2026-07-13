Краснокнижный пациент. Раненый орлан-белохвост отправится в зоопарк

Раненого орлана-белохвоста — огромного пернатого хищника, занесённого в Красную книгу России — привезли в Пермь на лечение из Осинского округа ещё весной. Птица несколько дней бродила по полю — не могла улететь. Её не раз замечали местные жители. Однако, чтобы приблизиться к такому гиганту, нужна особая смелость. 7 мая школьница и студент медколледжа решили его поймать и передать специалистам. Вооружившись одеялом, они стали преследовать орлана. Когда он устал убегать, его удалось поймать. Было ясно, что хищнику требуется помощь. Но оказать её могли только в Перми. Доставить его в краевую столицу взялась Галина Матвеева — известный орнитолог, учёный ПГНИУ. Она доставила пернатого в краевую столицу и передала Марине Перезоловой — её ещё называют мамой для сов, поскольку пермячка часто выхаживает этих птиц. Пациента поместили в специальный карантинный бокс.