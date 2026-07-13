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В России число подростковых преступлений выросло на 10%

В России за первую половину 2026 года выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних преступников. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.

В России за первую половину 2026 года выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних преступников. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года, следует из статистики МВД России.

При этом общее число выявленных преступников в стране снизилось на 4%. За полгода правоохранительные органы установили 305 084 человека, совершивших преступления.

При этом в других ведомственных данных ранее фиксировалось снижение числа преступлений, совершенных подростками. В аппарате Совбеза РФ в апреле сообщали о снижении такого показателя на 5,3% за первый квартал 2026 года.

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