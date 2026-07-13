Туман у побережья продержится до 10 утра, днем в Калининграде потеплеет до +24°С

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», на востоке и севере региона сегодня до +25…+27°С, во второй половине дня вероятны локальные грозы, местами град и шквалистое усиление ветра, в Калининграде и на остальной части региона — без осадков.