Туман у побережья продержится до 10 утра, днем в Калининграде потеплеет до +24°С

В Калининградской области в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность, днем +22…+24°С. С утра за окном туман, который дольше всего сохранится у побережья, до 10 часов. В морских муниципалитетах сегодня до +18…+21°С.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», на востоке и севере региона сегодня до +25…+27°С, во второй половине дня вероятны локальные грозы, местами град и шквалистое усиление ветра, в Калининграде и на остальной части региона — без осадков.
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