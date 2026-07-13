Дзержинский «Химик» оформил третью домашнюю победу подряд и уходит на перерыв лидером турнира

Дзержинский «Химик» оформил ещё одну домашнюю победу и уходит на перерыв на первом месте в группе «Б» Второй лиги с отрывом от ближайшего преследователя в шесть очков, сообщил в своём канале в мессенджере MAX председатель Заксобрания Нижегородской области и президент клуба Евгений Люлин.
Дзержинский клуб в матче 17-го тура обыграл «Акрон-2» со счетом 2:0. На 37‑й минуте фланговая атака завершилась точным ударом капитана Артёма Широкова, который замкнул передачу и вывел хозяев вперёд. На 68‑й минуте гости сфолили в своей штрафной, и пенальти уверенно реализовал Никита Абрамушкин, удвоив преимущество «Химика».
«Следующий матч проведем 26 июля на выезде против “Динамо‑Барнаул”. После небольшой паузы продолжим борьбу за главную цель сезона», — отметил Евгений Люлин.
Ранее сообщалось, что дерби в Нижнем Новгороде между «Победой» и «Химиком» завершилось вничью.