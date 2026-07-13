Дзержинский «Химик» оформил третью домашнюю победу подряд и уходит на перерыв лидером турнира

Дзержинский «Химик» оформил ещё одну домашнюю победу и уходит на перерыв на первом месте в группе «Б» Второй лиги с отрывом от ближайшего преследователя в шесть очков, сообщил в своём канале в мессенджере MAX председатель Заксобрания Нижегородской области и президент клуба Евгений Люлин.