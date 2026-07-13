Собянин: Современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

«У московских школьников растет интерес к естественным наукам. В этом году ОГЭ по физике сдавали свыше 20 тыс. ребят ― на 3 тыс. больше, чем в прошлом. А единый госэкзамен по физике выбрали свыше 13 тыс. выпускников текущего года ― на 3 тыс. больше, чем в 2025-м. В минувшем учебном году московские школьники принимали самое активное участие в интеллектуальных турнирах и показали на них блестящие результаты. В активе московской команды 16 дипломов победителей и 72 диплома призеров Всероссийской олимпиады школьников по физике. Еще три золотые медали москвичи взяли на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, а также привезли награду с престижной Азиатской физической олимпиады», — написал Собянин.