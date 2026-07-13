Собянин: Современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

«У московских школьников растет интерес к естественным наукам. В этом году ОГЭ по физике сдавали свыше 20 тыс. ребят ― на 3 тыс. больше, чем в прошлом. А единый госэкзамен по физике выбрали свыше 13 тыс. выпускников текущего года ― на 3 тыс. больше, чем в 2025-м. В минувшем учебном году московские школьники принимали самое активное участие в интеллектуальных турнирах и показали на них блестящие результаты. В активе московской команды 16 дипломов победителей и 72 диплома призеров Всероссийской олимпиады школьников по физике. Еще три золотые медали москвичи взяли на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, а также привезли награду с престижной Азиатской физической олимпиады», — написал Собянин.
Он отметил, что Москва активно поддерживает тягу к науке. «Сотня зданий, которые в этом году реконструируем по программе “Моя школа”, обязательно получит современные кабинеты физики. Для них город закупит 30 тыс. единиц новейшего учебного оборудования — более 100 наименований», — подчеркнул мэр.
По его словам, в школы поступит более 1,5 тыс. наборов, в каждом из которых минимум 12 датчиков — положения, давления, напряжения, тока, магнитного поля, температуры, освещенности, силы, звука и других. К ним прилагаются пошаговые инструкции для лабораторных работ по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике. Для подготовки к ОГЭ в школы будут переданы более 480 комплектов ГИА-лабораторий. Они полностью соответствуют заданиям экзамена, поэтому на уроках дети будут тренироваться на том же оборудовании, которое ждет их на реальном ОГЭ.
«Семь тематических наборов охватывают весь школьный курс. В блоке механики наглядные опыты с динамометрами, пружинами и блоками помогут измерить массу и силу, изучить трение и закон Гука. Эксперименты с калориметрами и термометрами объяснят тепловые явления и покажут, как устроены бойлеры, термосы и холодильники. Для изучения электродинамики школьники сами соберут цепи из амперметров, вольтметров и ламп, чтобы на практике проверить законы Ома и Джоуля-Ленца. А работа с линзами, зеркалами и оптической скамьей откроет для них законы оптики, по которым работают телескопы, микроскопы и фотоаппараты», — уточнил Собянин.
Мэр добавил, что московские школьники активно осваивают углубленную физику и защищают свои проекты на городских научно-практических конференциях. В этом году в секции «Прикладная физика» («Инженеры будущего») ребята представили более 700 работ. В секции «Фундаментальная физика» («Наука для жизни») было заявлено свыше 360 исследований. На стыке наук в секции «Биофизика» конференции «Старт в медицину» юные москвичи защитили еще более 80 проектов.
Для того чтобы у талантливых ребят было еще больше возможностей для открытий, город поставит в школы более 770 новейших лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, оптике и электричеству.
«С помощью современного оборудования — от осциллографов и установок для изучения фотоэффекта до трубки Ньютона и прибора Петроевского — ребята смогут на практике изучать фундаментальные законы природы. Новые кабинеты позволят школьникам проводить полноценные исследования, осваивать физику через современный лабораторный практикум, успешно готовиться к экзаменам. А в дальнейшем — сделать осознанный профессиональный выбор в пользу инженеров и ученых», — заключил Собянин.