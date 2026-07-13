Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петицию с требованием исключить Аргентину из ЧМ-2026 подписали более 3 млн человек

В интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу 2026 года. По данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек.

В интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу 2026 года. По данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек.

Авторы обращения утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной, что, по их мнению, влияет на результаты турнира.

В тексте петиции говорится, что победитель мирового первенства якобы уже определен, поэтому остальные команды не имеют равных шансов на успех.

Ранее сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швейцарию со счетом 3:1. В следующем матче команда встретится со сборной Англии.

Стали известны все участники полуфинальной стадии чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Последние четвертьфинальные матчи состоялись в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Финальный матч турнира состоится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства остается сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше