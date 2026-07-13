Петицию с требованием исключить Аргентину из ЧМ-2026 подписали более 3 млн человек

В интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу 2026 года. По данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек.
Авторы обращения утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной, что, по их мнению, влияет на результаты турнира.
В тексте петиции говорится, что победитель мирового первенства якобы уже определен, поэтому остальные команды не имеют равных шансов на успех.
Ранее сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швейцарию со счетом 3:1. В следующем матче команда встретится со сборной Англии.
Стали известны все участники полуфинальной стадии чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Последние четвертьфинальные матчи состоялись в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Финальный матч турнира состоится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства остается сборная Аргентины.