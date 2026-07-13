Экономист рассказал, как долго продлится топливный ажиотаж в России

Ажиотажный спрос на топливо в России, вероятнее всего, не продлится долго. Такое мнение ТАСС высказал главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.
По словам эксперта, рынок постепенно должен прийти к балансу. На это повлияют рост предложения, изменение цен и снижение повышенного спроса со стороны покупателей.
«Схлынет ажиотажный спрос, немного поднимется цена, где-то скажется физический дефицит либо ограничения на поставки. Все это придет к балансировке, и ситуация успокоится», — сказал Борис Копейкин.
Он отметил, что сроки нормализации ситуации могут отличаться в разных регионах. Важным фактором станет цена топлива. Если она вырастет, люди будут меньше покупать его впрок, так как в этом не будет экономического смысла.
По мнению Копейкина, текущая ситуация на топливном рынке не должна стать долгосрочной.