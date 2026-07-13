Принц Гарри рассказал, что его семья печет лимонный кекс в память о принцессе Диане

Принц Гарри рассказал, что он вместе со своей женой Меган Маркл и детьми выпекают лимонный кекс, чтобы почтить память его покойной матери, принцессы Дианы. По его словам, они делают это в день ее рождения и в годовщину смерти.
— Да, мы готовим лимонный кекс. Мне кажется, традиции действительно очень важны, особенно если они связаны с чем‑то теплым и приятным, — рассказал герцог Сассекский в интервью изданию People.
До этого принц Гарри подвергся критике из-за предстоящего визита вместе с детьми на могилу принцессы Дианы, поскольку семейное мероприятие может превратиться в публичную фотосессию. Во время визита дети Гарри и Меган Маркл Арчи и Лилибет впервые увидят могилу своей бабушки.
Стало известно, что принц Чарльз (нынешний король Великобритании Карл III) еще до помолвки пригласил принцессу Диану в Хайгроув-хаус и попросил заняться интерьером. При этом она сочла эту просьбу неуместной.
Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс в свою очередь заявил, что к гибели принцессы Дианы могли быть причастны спецслужбы Великобритании. Он отметил, что в официальной версии аварии, случившейся 31 августа 1997 года в Париже, слишком много противоречий.