Польша начала военные учения на границе с Белоруссией и Россией

13−14 июля в северо-восточной Польше пройдут учения Вооруженных сил страны. Цель — поддержание боевой готовности. Об этом пишет пресс-служба польского Минобороны. Также подчеркивается, что это регулярное мероприятие.
«В связи с учениями возможны передвижения солдат и техники по дорогам. Проявляйте осторожность и не публикуйте в соцсетях информацию о них, чтобы избежать разведывательных целей и дезинформации. Давайте позаботимся о безопасности», — говорится в обращении от военного ведомства.
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