Польша начала военные учения на границе с Белоруссией и Россией

«В связи с учениями возможны передвижения солдат и техники по дорогам. Проявляйте осторожность и не публикуйте в соцсетях информацию о них, чтобы избежать разведывательных целей и дезинформации. Давайте позаботимся о безопасности», — говорится в обращении от военного ведомства.