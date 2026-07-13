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Польша начала военные учения на границе с Белоруссией и Россией

Учения Польши на границе с Белоруссией пройдут 13 и 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

13−14 июля в северо-восточной Польше пройдут учения Вооруженных сил страны. Цель — поддержание боевой готовности. Об этом пишет пресс-служба польского Минобороны. Также подчеркивается, что это регулярное мероприятие.

«В связи с учениями возможны передвижения солдат и техники по дорогам. Проявляйте осторожность и не публикуйте в соцсетях информацию о них, чтобы избежать разведывательных целей и дезинформации. Давайте позаботимся о безопасности», — говорится в обращении от военного ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что страны НАТО проводят масштабные военные учения. Отмечается, что это может указывать на подготовку развертывания масштабного конфликта с Россией. ЕС не уходит от своей политики милитаризации.

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