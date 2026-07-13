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S7 может остаться без сотни отечественных лайнеров

Контракт на поставку ТУ-214 может быть пересмотрен или совсем расторгнут.

Источник: НДН.ИНФО

Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой пересмотра или срыва. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиационной отрасли. Главной проблемой является отсутствие гарантий по модернизации самолётов со стороны производителя — Казанского авиационного завода (КАЗ). Еще одним нерешенным вопросом источники называют отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость одного Ту-214 с нынешних 9 миллиардов рублей хотя бы на треть.

Ту-214 — узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для среднемагистральных маршрутов — до 4000 километров с полной коммерческой загрузкой. Вмещает до 210 пассажиров, оснащается отечественными авиадвигателями ПС-90А, а также системами предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли.

Ранее мы писали о росте импорта багажа.

Виталий Злодеев