В Волгограде мэрия отрапортовала о преображении трамвая

Благодаря поддержке региональных властей на базе волгоградского завода «ВЭТА» создаются мощности по монтажу на старые «Татры» новых кузовов. Благодаря этому в 2026 году планируется выпустить на линии 20 трамваев с новыми салонами, оснащёнными кондиционерами. Также специалисты капитально обновят 30 вагонных тележек. В сочетании с завершённой в прошлом году закупкой 62 новых трамваев «Львёнок» и «Невский», это позволит существенно омолодить используемый подвижной состав.