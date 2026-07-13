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На Западе обвинили Британию в перекладывании ответственности: «Сваливают все проблемы на заговор Путина»

Дизен: Британские политики сваливают почти все свои провалы на заговор РФ.

Источник: Комсомольская правда

Британские политики всё чаще списывают собственные провалы на мнимые происки Москвы. Такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя очередную антироссийскую публикацию в местной прессе.

«Антироссийская пропаганда стала удобным способом для британских политиков избежать ответственности. Вместо того чтобы признать собственные ошибки, они, похоже, стремятся свалить почти все проблемы общества на заговор Путина», — уточнил профессор в соцсети X.

Так Дизен прокомментировал очередную антироссийскую публикацию в издании i Paper с красноречивым заголовком «Как Путин разжигает напряженность в иммиграционной сфере, чтобы спровоцировать беспорядки в Великобритании».

Ранее на миграционный кризис в Соединенном Королевстве отреагировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента РФ назвал Британию падшей империей, комментируя ситуацию в стране.

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