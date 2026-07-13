В селах Николаевского района заработали новые резервные генераторы

В селах Пуир и Нижнее Пронге Николаевского района появилось резервное электричество. На местных дизельных электростанциях установили новые генераторы, которые способны обеспечить его в случае необходимости. Оборудование уже прошло проверку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Раньше жители этих посёлков часто сталкивались с перебоями света, старая техника просто выходила из строя, и люди вынуждены были подолгу сидеть без электричества. Запасных источников энергии в сёлах не было.
Исправить ситуацию помогла краевая субсидия в размере 7,7 миллионов рублей, которую получил район. На эти деньги купили для Пуира генератор мощностью 250 киловатт, а для села Нижнее Пронге помощнее — 400 киловатт. Оборудование доставлено по назначению, смонтировано и полностью готово к работе.
Теперь, если основная часть станции выйдет из строя, поселок переключится на новый резервный генератор. То есть свет в дома сельских жителей будет подаваться без отключений.
И это лишь часть большой программы по улучшению качества жизни в Хабаровском крае. В рамках этой же инициативы в 2026 году край выделил субсидию муниципалитетам почти в 169 миллионов рублей.