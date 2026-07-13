В Волгограде зафиксировали случай ЛЗН от комаров

Заражение происходит при укусе кровососущих комаров во время отдыха, рыбалки, работы на дачных участках или в природных зонах. Резервуаром инфекции служат птицы и грызуны, инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом — несколько недель. Среди симптомов — головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь.