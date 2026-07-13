В Волгограде зафиксировали случай ЛЗН от комаров

В Волгограде зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди населения.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили: это природно-очаговая инфекция, протекающая с симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы.
Заражение происходит при укусе кровососущих комаров во время отдыха, рыбалки, работы на дачных участках или в природных зонах. Резервуаром инфекции служат птицы и грызуны, инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом — несколько недель. Среди симптомов — головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь.
По данным ведомства, специфическая иммунопрофилактика заболевания не разработана, поэтому основные меры защиты — неспецифические. В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но возможно развитие энцефалита, менингита и летальных исходов.
Волгоградцам стоит использовать репелленты, разрешенные в России, носить закрытую одежду с длинными рукавами, применять москитные сетки и кондиционеры в помещениях. Водоемы, бочки с водой и бассейны рядом с домом стоит накрывать — влажные места благоприятны для откладывания яиц комарами.
Ранее в РПН сообщили о двух случаях крымской лихорадки в Волгоградской области.