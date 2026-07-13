Две пары из Иркутской области поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Главным событием фестиваля, который проходил 8 и 9 июля, стала церемония бракосочетания 186 пар со всей страны, из них 150 — в Москве.
К участникам фестиваля обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что Всероссийский свадебный фестиваль занимает особое место в масштабной программе празднования Дня семьи, любви и верности, и пожелал счастья будущим молодоженам.
«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!», — обратился к влюбленным Президент РФ Владимир Путин.
Официальный старт фестивалю дали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Влюбленных также поздравила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» провел Национальный центр «Россия» совместно с Правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы.
Первый фестиваль состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки‑форума «Россия». Событие стало ежегодным и проводится в День семьи, любви и верности.
По информации пресс-службы облправительства, уже открыт прием заявок на IV Всероссийский свадебный фестиваль, который состоится в 2027 году. Зарегистрироваться можно на сайте НЦ «Россия».
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.
В работе Центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.
Напомним, в 2023—2024 годах Иркутская область приняла активное участие в работе Международной выставки-форума «Россия». Приангарье было представлено на выставке под лозунгом «Иркутская область — золотое звено России».
Губернатор региона Игорь Кобзев напомнил, что за восемь месяцев работы выставки более тысячи представителей региона приняли участие в 130 мероприятиях, что позволило продемонстрировать потенциал Иркутской области и обменяться опытом с другими регионами.
Экспозиционный стенд региона стал площадкой для десятков деловых встреч и мероприятий. Кроме того, на стенде Приангарья прошло более тысячи мероприятий, знакомящих посетителей с культурными традициями региона, познавательные мастер-классы, мероприятия для семей с детьми и молодежи.