Две пары из Иркутской области поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!», — обратился к влюбленным Президент РФ Владимир Путин.