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Более 1,5 тыс. машин волгоградских аграриев спасли от заражения

В Волгоградской области более 1,5 тысячи автомобилей, на которых перевозят сельхозпродукцию, обработали.

В Волгоградской области более 1,5 тысячи автомобилей, на которых перевозят сельхозпродукцию, обработали дезинфицирующими препаратами против возбудителей болезней.

Как пояснили специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», обеззараживание транспорта необходимо, чтобы предотвратить появление вредителей в сельхозпродукции во время транспортировки. На поверхностях могут находиться бактерии, грибки, плесень и другие микроорганизмы, которые быстро размножаются, в том числе в перевозимой продукции. Также после загрузки зерна на теплоходы проводилась фумигация в трюмах с использованием пестицида на основе алюминия фосфида.

В общей сложности с начала года было обработано 584,8 тыс. куб. м. площади, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото из архива V102.RU.

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