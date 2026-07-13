Более 1,5 тыс. машин волгоградских аграриев спасли от заражения

Как пояснили специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», обеззараживание транспорта необходимо, чтобы предотвратить появление вредителей в сельхозпродукции во время транспортировки. На поверхностях могут находиться бактерии, грибки, плесень и другие микроорганизмы, которые быстро размножаются, в том числе в перевозимой продукции. Также после загрузки зерна на теплоходы проводилась фумигация в трюмах с использованием пестицида на основе алюминия фосфида.