Мощные ливни ожидаются в Хабаровском крае в ближайшие дни

По информации Дальневосточного УГМС, днем 15 июля и в ночь на 16 июля в южных и в восточной части центральных районов Хабаровского края пройдут сильные дожди, а также ливни с грозами. Особенно обильные осадки должны выпасть на территории Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, а также в районе имени Лазо. Более того, 16 июля на севере региона в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах ожидаются сильные дожди, а на берегу моря порывы ветра будут достигать 18−23 м/с. Добавим, что в связи с обильными предстоящими осадками ожидается подъем уровня воды в реках на 1−1,5 метра с выходом на пойму. В маленьких речках вода может достигнуть уровня неблагоприятных явлений.