Ефремов переехал от жены к актрисе, ездившей к нему в колонию

Михаил Ефремов, завершив бракоразводный процесс, передал бывшей супруге свою 6-комнатную квартиру в Москве. Сам актёр перебрался на съёмную площадь вместе с Дарьей Белоусовой, сообщают источники Telegram-канала SHOT.
По имеющимся данным, артист теперь проживает с коллегой по театральному цеху — актрисой «Современника». Пара обосновалась в арендованной квартире на Садовом кольце.
При этом у Ефремова сохранились другие объекты недвижимости: 2-комнатная на Никитском бульваре и доля в 4-комнатной на Тверской.
История романа между 42-летней Белоусовой и 62-летним Ефремовым стала достоянием общественности в прошлом году. Тогда актриса регулярно навещала его в колонии Белгородской области, а свидания проходили в специальном изолированном блоке.
«Мише негде жить»: знакомый Ефремова рассказал, где артист нашел временный приют.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.