Федерация настольного тенниса допустит россиян к турнирам с национальной символикой

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе ФНТР.
— Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF, — говорится в письме от международной организации.
Там также добавили, что «после рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года», передает ТАСС.
До этого МОК заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях.
7 июля комитет также временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов.
Кроме того, 24 июня МОК утвердил изменения в Олимпийской хартии о политической нейтральности. В документе указано, что комитет должен обеспечивать нейтралитет без давления от правительства.