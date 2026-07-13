Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация настольного тенниса допустит россиян к турнирам с национальной символикой

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе ФНТР.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе ФНТР.

— Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF, — говорится в письме от международной организации.

Там также добавили, что «после рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года», передает ТАСС.

До этого МОК заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях.

7 июля комитет также временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов.

Кроме того, 24 июня МОК утвердил изменения в Олимпийской хартии о политической нейтральности. В документе указано, что комитет должен обеспечивать нейтралитет без давления от правительства.