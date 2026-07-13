В Сибири женщина спасла незнакомку, став донором костного мозга

Светлана Тищенко из Новокузнецка стала донором костного мозга и спасла жизнь незнакомой пациентке. Это уже девятый случай в Кузбассе, когда житель региона после вступления в Федеральный регистр доноров смог помочь. Об этом сообщают VSE42.RU.
У Светланы редкий генотип. Она ждала своего шанса три года. В феврале ей позвонили из Кировского НИИ гематологии — совпадение с пациенткой, нуждающейся в трансплантации, оказалось полным. Процедуру назначили на день рождения Светланы.
«Это было настоящее чудо. Я дарю не просто клетки — я дарю жизнь. Теперь у меня появилась “генетическая” сестра», — поделилась женщина.
Чем больше людей в регистре, тем больше шансов на выздоровление у пациентов с заболеваниями крови. Стать донором может любой здоровый человек от 18 до 45 лет. История Светланы — пример того, как один поступок может подарить надежду и жизнь.