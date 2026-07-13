Электричество частично отключилось в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 13 июля. Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня, в 12.36. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов на улицах 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, 10-й Советский, Баумана, Вавилова, Софьи Ковалевской, часть домов в СНТ им. 6-й пятилетки, а также часть домов в селе Мамоны на улицах 3-я Советская, Горная, Дорожная, Луговая, Луговой, Сиреневая, Трактовая, Центральная, Чуприха, Южная, пишет ИА IrkutskMedia.