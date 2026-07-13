В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь

В целом по России потребление алкоголя в июне снизилось в 80 регионах. В среднем по стране показатель составил 7,62 литра на человека за год. В июне прошлого года он был на уровне 8,01 литра. Сильнее всего потребление спиртного сократилось в Ненецком автономном округе, там показатель снизился на 2,9 литра на человека. Также заметное снижение зафиксировали в Пензенской, Кировской и Псковской областях, а также в Забайкальском крае.