В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь

В Красноярском крае за последний год снизилось потребление алкоголя. По данным Министерства здравоохранения РФ, показатель уменьшился на 1,65 литра на человека.
В целом по России потребление алкоголя в июне снизилось в 80 регионах. В среднем по стране показатель составил 7,62 литра на человека за год. В июне прошлого года он был на уровне 8,01 литра. Сильнее всего потребление спиртного сократилось в Ненецком автономном округе, там показатель снизился на 2,9 литра на человека. Также заметное снижение зафиксировали в Пензенской, Кировской и Псковской областях, а также в Забайкальском крае.
Красноярский край тоже вошел в число регионов с заметным снижением. Здесь жители стали пить в среднем на 1,65 литра алкоголя меньше. Рост потребления алкоголя зафиксировали только в 5 регионах. Это Ленинградская, Самарская и Костромская области, а также в Ингушетии и Татарстане. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.
(Фото: magnific.com).