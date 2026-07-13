Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае стали меньше пить алкоголь

В Красноярском крае за последний год снизилось потребление алкоголя. По данным Министерства здравоохранения РФ, показатель уменьшился на 1,65 литра на человека.

В Красноярском крае за последний год снизилось потребление алкоголя. По данным Министерства здравоохранения РФ, показатель уменьшился на 1,65 литра на человека.

В целом по России потребление алкоголя в июне снизилось в 80 регионах. В среднем по стране показатель составил 7,62 литра на человека за год. В июне прошлого года он был на уровне 8,01 литра. Сильнее всего потребление спиртного сократилось в Ненецком автономном округе, там показатель снизился на 2,9 литра на человека. Также заметное снижение зафиксировали в Пензенской, Кировской и Псковской областях, а также в Забайкальском крае.

Красноярский край тоже вошел в число регионов с заметным снижением. Здесь жители стали пить в среднем на 1,65 литра алкоголя меньше. Рост потребления алкоголя зафиксировали только в 5 регионах. Это Ленинградская, Самарская и Костромская области, а также в Ингушетии и Татарстане. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.

(Фото: magnific.com).