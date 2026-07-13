Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Влияние циклона, уходящего к берегам средней Волги, начнет ослабевать в столице во вторник, в среду воздух прогреется до плюс 25 градусов, а в последние три дня недели в Москве ожидается солнечная погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.