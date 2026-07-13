Юрист Кузнецов: Работнику положен отпуск за свой счет в случае рождения ребенка

Работник имеет полное право попросить отпуск без сохранения заработной платы, если у него родился ребенок. Об этом рассказал юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.
По его словам, по общему правилу выходные за счет сотрудника предоставляются по соглашению сторон. То есть при получении соответствующего заявления работодатель может как дать согласие, так и отказать.
— Работодатель обязан предоставить отпуск длительностью до пяти календарных дней в случаях рождения ребенка, регистрации брака или смерти родственников, а также инвалидам, — уточнил эксперт.
Кроме того, отдельными нормами Трудового кодекса России предусмотрено предоставление таких отпусков и в иных случаях.
— Локальными актами работодателя, коллективным договором, соглашениями могут быть предусмотрены иные случаи обязательного предоставления отпуска, — цитирует Кузнецова RT.
До этого специалист также говорил, что требований к дресс-коду офисных сотрудников нет в ТК РФ. Работодатель должен сам установить запрет на определенную одежду на уровне нормативных актов.