Беженцы и сотрудники особых подразделений получат бесплатную помощь юристов

Как сообщает пресс-служба заксобрания, согласно документу, беженцы смогут обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросам, связанным c предоставлением мер социальной поддержки, признанием их вынужденными переселенцами, беженцами, предоставлением временного убежища на территории РФ или приемом в гражданство РФ. Данная норма приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.