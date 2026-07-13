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Беженцы и сотрудники особых подразделений получат бесплатную помощь юристов

В Пермском крае беженцы и граждане из подразделений особого риска смогут получать бесплатные юридические услуги. Это предусматривает законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным в краевой парламент.

В Пермском крае беженцы и граждане из подразделений особого риска смогут получать бесплатные юридические услуги. Это предусматривает законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным в краевой парламент.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, согласно документу, беженцы смогут обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросам, связанным c предоставлением мер социальной поддержки, признанием их вынужденными переселенцами, беженцами, предоставлением временного убежища на территории РФ или приемом в гражданство РФ. Данная норма приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Бесплатные юридические консультации смогут получать граждане из подразделений особого риска —участники испытаний ядерного оружия, ликвидаторы радиационных аварий, военнослужащие-сборщики ядерных зарядов.

Законопроект рассмотрят на августовском пленарном заседании заксобрания.