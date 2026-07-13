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За выходные в Приморье от управления отстранили более 200 опасных водителей

Шесть дел переданы в суд как уголовные.

Источник: PrimaMedia.ru

За выходные в Приморье более 200 водителей были временно отстранены от управления транспортными средствами за грубые нарушения ПДД, создающие угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что с 10 по 12 июля сотрудники ГАИ Приморья выявили 1005 административных правонарушений. Среди нарушителей — 78 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, 105 человек, не имевших права управления транспортными средствами, и девять лиц, ранее лишённых водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В рамках рейдов 29 автомобилей были помещены на штрафстоянки.

«В шести случаях повторного нетрезвого вождения присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ. Злостных нарушителей ПДД привлекут к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Наибольшая активность нарушителей зафиксирована в субботний вечер.