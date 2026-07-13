За выходные в Приморье от управления отстранили более 200 опасных водителей

Отмечается, что с 10 по 12 июля сотрудники ГАИ Приморья выявили 1005 административных правонарушений. Среди нарушителей — 78 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, 105 человек, не имевших права управления транспортными средствами, и девять лиц, ранее лишённых водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В рамках рейдов 29 автомобилей были помещены на штрафстоянки.