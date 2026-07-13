На Кубани более 23 тысяч подростков трудоустроились этим летом

Свыше 23 тыс. подростков Краснодарского края нашли работу летом благодаря кадровому центру. Помощь в трудоустройстве — одна из задач национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
В числе самых популярных направлений — сельское хозяйство, городское благоустройство, сфера услуг. Например, подростки из Динского района занимаются сбором клубники, в Лабинском районе ребята участвуют в организации музейных экскурсий и проводят костюмированные мероприятия для посетителей. Школьников из Белореченска привлекли в качестве подсобных рабочих в клиники, где они знакомятся с работой младшего медицинского персонала.
«Сейчас для ребят в Краснодарском крае доступно более 34 тысяч временных рабочих мест, что отвечает задачам нацпроекта “Кадры”. Чаще всего подростки на летних каникулах трудятся в качестве подсобных рабочих, фасовщиков и комплектовщиков товаров, курьеров, уборщиков производственных и служебных помещений. Также они занимаются благоустройством и озеленением территорий», — отметила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.