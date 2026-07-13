На Кубани более 23 тысяч подростков трудоустроились этим летом

«Сейчас для ребят в Краснодарском крае доступно более 34 тысяч временных рабочих мест, что отвечает задачам нацпроекта “Кадры”. Чаще всего подростки на летних каникулах трудятся в качестве подсобных рабочих, фасовщиков и комплектовщиков товаров, курьеров, уборщиков производственных и служебных помещений. Также они занимаются благоустройством и озеленением территорий», — отметила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.