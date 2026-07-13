В Казахстане начался прием заявлений на конкурс образовательных грантов

«С 13 по 20 июля 2026 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz», — проинформировали в министерстве в понедельник.