В Казахстане начался прием заявлений на конкурс образовательных грантов

«С 13 по 20 июля 2026 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz», — проинформировали в министерстве в понедельник.
Абитуриентам необходимо предоставить следующие документы для участия в конкурсе: удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4 и аттестат о среднем образовании либо диплом для выпускников организаций ТиПО. Также при наличии необходимо предоставить документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и поступления на платное обучение в 2026 году установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
— для направлений «Педагогические науки» и «Право» необходимо набрать не менее 75 баллов;
— для направления «Здравоохранение» — не менее 70 баллов;
— для поступления в национальные вузы — не менее 65 баллов;
— в другие вузы — не менее 50 баллов.
В министерстве напомнили, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и обучения на платной основе.
Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения действуют установленные государством квоты.
Списки обладателей образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа.