Врач назвал простой способ взбодриться после бессонной ночи

Прогулка или пробежка на свежем воздухе может помочь улучшить самочувствие после недосыпа. Об этом рассказал медицинский директор Bupa UK Insurance Рави Лукха.
По словам врача, после бессонной ночи человеку может не хотеться заниматься физической активностью, однако именно движение на улице способствует восстановлению бодрости.
«Солнечный свет подаёт мозгу сигнал, что пора бодрствовать, благодаря чему организму легче справиться с последствиями недосыпа», — объяснил специалист.
Лукха также посоветовал не злоупотреблять кофеином, включить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и источники омега-3. При сильной сонливости можно поспать днём 10−20 минут. Более продолжительный отдых способен помешать последующему ночному сну.
Ранее Om1.ru рассказывал о том, как недостаток сна влияет на организм. Специалисты предупреждали, что хронический недосып может снижать концентрацию, ослаблять иммунитет и негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе.