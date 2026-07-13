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Средняя зарплата в Калининграде достигла 84,5 тыс. рублей, рост — 11,3% за год

Средняя номинальная зарплата в Калининградской области в апреле 2026 года составила 84488 рублей. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 11,3%, а по сравнению с мартом этого года — на 3%. Такие данные приводит Калининградстат. Реальная заработная плата — с поправкой на инфляцию — в апреле достигла 104,8% к уровню апреля 2025-го…

Источник: Янтарный край

Средняя номинальная зарплата в Калининградской области в апреле 2026 года составила 84488 рублей. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 11,3%, а по сравнению с мартом этого года — на 3%. Такие данные приводит Калининградстат.

Реальная заработная плата — с поправкой на инфляцию — в апреле достигла 104,8% к уровню апреля 2025-го и 102,6% к уровню марта этого года. Это значит, что покупательная способность калининградцев продолжает расти.

На рынке труда ситуация остаётся стабильной. На конец мая в центрах занятости состояли на учёте 3 350 незанятых граждан, из них официальный статус безработного имели 2 209 человек. В мае этот статус получили 629 человек — на 7,5% больше, чем в мае прошлого года. При этом трудоустроили в апреле 232 безработных — на 6,9% больше, чем годом ранее.

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