Средняя зарплата в Калининграде достигла 84,5 тыс. рублей, рост — 11,3% за год

На рынке труда ситуация остаётся стабильной. На конец мая в центрах занятости состояли на учёте 3 350 незанятых граждан, из них официальный статус безработного имели 2 209 человек. В мае этот статус получили 629 человек — на 7,5% больше, чем в мае прошлого года. При этом трудоустроили в апреле 232 безработных — на 6,9% больше, чем годом ранее.