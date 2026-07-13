Из-за закрытия моста задержаны шесть идущих через Черноземье «крымских» поездов

В связи с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня задерживаются шесть поездов «Таврия», следующих через Воронежскую и Тамбовскую области. К настоящему моменту движение восстановлено. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».