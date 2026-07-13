На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза 2‑го этапа реконструкции

На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза второго этапа реконструкции. Генподрядчик планирует завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях уже в июле, сообщили в пресс-службе «ОКО».
ООО «СоюзДонСтрой» увеличивает число специалистов, задействованных в работах. Сейчас на площадке трудятся 37 сотрудников. Они демонтируют металлоконструкции и очищают поверхности двух вторичных отстойников, а также проводят демонтаж в зданиях иловых камер. Работы выполняются как вручную, так и с использованием специализированной техники.
До конца июля подрядчик намерен нарастить количество рабочих и спецтехники. Одновременно продолжается благоустройство территории на объектах, реконструированных в рамках первого этапа модернизации станции.
Всего для проведения второго этапа реконструкции уже подготовлены и переданы 32 инженерных сооружения. Чтобы сохранить необходимую производительность биологической очистки городских сточных вод, объекты будут выводиться из эксплуатации и реконструироваться поэтапно.
Напомним, что в 2022 году на НСА стартовала масштабная модернизация. Работы идут поэтапно, без остановки приема стоков. В 2025 году завершился первый этап реконструкции, а этим летом начнется второй этап, проект которого сейчас находится на проверке государственной экспертизы. Подрядчиком для проведения работ выступит ООО «СоюзДонСтрой».
Контракт на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации АО «ОКО» заключило 12 мая 2026 года. Проект станет одним из крупнейших инфраструктурных обновлений в сфере коммунального хозяйства региона: в ближайшие годы здесь предстоит реконструировать и фактически заново построить 61 объект, включая две станции ультрафиолетового обеззараживания.
Как ожидается, после завершения второго этапа полностью изменится технология обработки осадка. Вместо устаревшей схемы с иловыми площадками будет внедрена современная система двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Это позволит отказаться от хранения илового осадка на специальных картах и его последующего вывоза на полигон. В дальнейшем планируется рекультивация иловых карт и полигона на территории НСА.
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