Свыше $129 млн получат аграрии Казахстана в 2026 году — Продкорпорация

«После исполнения контрактов и реализации сельхозпродукции средства возвращаются в оборот и вновь направляются на финансирование агропроизводителей. Такой механизм позволяет ежегодно поддерживать аграриев и расширять объемы финансирования без дополнительной нагрузки на бюджет», — сообщил Джувашев.