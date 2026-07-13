Свыше $129 млн получат аграрии Казахстана в 2026 году — Продкорпорация

АСТАНА, 13 июл — Sputnik. Продкорпорация направит свыше 60 млрд тенге ($129,2 млн) на поддержку казахстанских аграриев.
В первом полугодии 2026 года национальный оператор перечислил на счета фермерских хозяйств 51,6 млрд тенге ($111 млн).
«После исполнения форвардных контрактов и окончательных расчетов за поставленный урожай общий объем финансирования аграриев может достичь 65,7 млрд тенге. При этом значительную часть финансирования Продкорпорация осуществляет за счет собственных оборотных средств», — говорится в сообщении.
Госинвестиции, ранее направленные на формирование капитала Продкорпорации, продолжают эффективно работать, подчеркнул председатель правления АО «НК “Продкорпорация”» Асылхан Джувашев.
«После исполнения контрактов и реализации сельхозпродукции средства возвращаются в оборот и вновь направляются на финансирование агропроизводителей. Такой механизм позволяет ежегодно поддерживать аграриев и расширять объемы финансирования без дополнительной нагрузки на бюджет», — сообщил Джувашев.
Средства, поступающие в оборот, направляются на реализацию наиболее востребованных инструментов поддержки — прямого закупа сельхозпродукции и форвардного финансирования весенних полевых работ.
«В рамках программы прямого закупа сельхозпродукции фермерские хозяйства реализовали Продкорпорации 191,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур, что вдвое больше 2025 года (92,9 тыс. тонн). Наибольшую активность традиционно проявили аграрии зерносеющих регионов», — отметили в корпорации.
Механизмы прямого закупа и форвардного финансирования позволяют решать сразу несколько задач: обеспечивать аграриев доступными средствами и формировать стратегические запасы страны.
«За счет ежегодной закупки сельхозпродукции Продкорпорация обновляет государственные ресурсы зерна, формирует фуражный фонд для животноводов и птицеводов, а также создает зерновой резерв для мукомольных и других перерабатывающих предприятий», — заявил национальный оператор.