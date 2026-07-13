Жара до +30 градусов ожидается в Ростовской области

14 и 15 июля ночная температура воздуха установится в пределах от +14 до +22, в отдельных территориях обещают до +9−14. В дневные часы прогнозируют от +24 до +31 градуса. Возможны кратковременные дожди с грозами. 15 июля в отдельных районах Дона пройдет сильный дождь. Ветер будет преимущественно западной четверти 7−12 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15−18 м/с.