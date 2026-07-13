«Бежевые мамы» вредят своим детям: в Минпросвещения назвали опасным тренд на нейтральные цвета

По данным ведомства, младенцы начинают различать базовые цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивые цветовые категории формируются параллельно с когнитивными процессами. Специалисты подчеркивают, что дети, знакомившиеся с миром через монохромные или исключительно блеклые изображения, часто получают искаженное представление о реальных оттенках. Это подтверждает важность точной и естественной цветопередачи в обучающих материалах.