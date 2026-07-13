«Бежевые мамы» вредят своим детям: в Минпросвещения назвали опасным тренд на нейтральные цвета

Популярный тренд «бежевых мам», сторонники которого минимизируют яркие цвета в окружении ребенка, может негативно сказаться на развитии его цветовосприятия, напрямую связанного с формированием речи и мышления. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
По данным ведомства, младенцы начинают различать базовые цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивые цветовые категории формируются параллельно с когнитивными процессами. Специалисты подчеркивают, что дети, знакомившиеся с миром через монохромные или исключительно блеклые изображения, часто получают искаженное представление о реальных оттенках. Это подтверждает важность точной и естественной цветопередачи в обучающих материалах.
Феномен «бежевых мам» распространился в 2020-х годах из-за опасений родителей перегрузить нервную систему ребенка. Однако полный отказ от красок противоречит законам сенсорного воспитания.
При этом в министерстве отмечают и другую крайность — современное перенасыщение пространства агрессивными искусственными оттенками. Они провоцируют у детей раздражение и снижение концентрации. В Минпросвещения подчеркивают, что цвет должен структурировать окружающий мир, а не наносить ребенку «визуальный удар».
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