Жители Иркутской области за выходные отдали мошенникам почти 4 млн рублей

После этого женщине позвонили уже якобы представители службы безопасности и убедили ее, что она стала участницей мошеннической схемы. Злоумышленники запугали пенсионерку, показав по видеосвязи поддельный документ и заявив о возможных проблемах с законом, если она не сохранит ситуацию в тайне. Поддавшись на уговоры, женщина сняла со счета 230 тысяч рублей и отправила их почтовым переводом за границу. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.