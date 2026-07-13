Жители Иркутской области за выходные отдали мошенникам почти 4 млн рублей

IrkutskMedia, 13 июля. Шесть жителей Иркутской области за минувшие выходные стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Среди пострадавших оказались пенсионеры, два работника здравоохранения, повар и водитель. Общая сумма похищенных средств превысила 3,9 млн рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, одной из жертв стала 69-летняя иркутянка. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что якобы кто-то пытается похитить деньги с ее счета. Для «сохранности» средств злоумышленник убедил ее перевести деньги на безопасный счет. В итоге через банкоматы пенсионерка отправила мошенникам более 1,5 млн рублей.
По аналогичной схеме аферисты обманули 81-летнюю жительницу Братска. Следуя инструкциям злоумышленников, женщина перевела 790 тысяч рублей. Еще одной потерпевшей стала врач из Усть-Илимска. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником управляющей компании и сообщил о необходимости замены домофона. Под предлогом подтверждения заявки мужчина попросил назвать код из СМС.
После этого женщине позвонили уже якобы представители службы безопасности и убедили ее, что она стала участницей мошеннической схемы. Злоумышленники запугали пенсионерку, показав по видеосвязи поддельный документ и заявив о возможных проблемах с законом, если она не сохранит ситуацию в тайне. Поддавшись на уговоры, женщина сняла со счета 230 тысяч рублей и отправила их почтовым переводом за границу. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Также двое жителей Братска потеряли деньги, поверив предложениям о заработке на инвестициях. Они вложили средства, но обещанный доход так и не получили. Полиция Приангарья напоминает, злоумышленники используют методы социальной инженерии и убеждают людей переводить деньги под разными предлогами. Не стоит доверять незнакомцам, сообщать коды из СМС и переходить по подозрительным ссылкам.