Иркутская область намерена войти в пилотный проект по использованию данных из космоса для картографирования

Участие в совещании приняли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены Правительства региона, заместители руководителя Росреестра Максим Смирнов и Людмила Лилина, генеральный директор ППК «Роскадастр» Татьяна Громова.
Напомним, в 2021 году Иркутская область приняла участие в эксперименте по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Эксперимент был признан успешным. Иркутская область как регион-пилот одной из первых субъектов Российской Федерации успешно завершила работу по созданию, наполнению и внедрению Федеральной информационной географической системы «Единая цифровая платформа “Национальная система пространственных данных” (НСДП)».
В реализацию госпрограммы НСПД под моим руководством включились все исполнительные органы государственной власти и муниципальные образования Иркутской области, Управление Росреестра по Иркутской области, ППК «Роскадастр». Это способствовало оперативному решению поставленных задач и привело к достижению значительных положительных результатов", — отметил Игорь Кобзев.
Следующим этапом в соответствии с указанием Президента России поставлена задача повышения капитализации территории страны. Основной целью реализации данной задачи является вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот, выявление незадействованных земельных участков и объектов недвижимости, которые должны приносить экономическую пользу и создавать дополнительные условия для увеличения инвестиционной привлекательности территорий.
В марте 2026 год Правительство Иркутской области утвердило согласованную Росреестром дорожную карту по реализации на территории региона мероприятий, направленных на повышение капитализации до 2030 года.
На совещании Игорь Кобзев подтвердил намерение Иркутской области войти в пилотный проект Росреестра и Роскосмоса по отработке технологии автоматизированного мониторинга изменений местности на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса и других пространственных данных с применением технологий искусственного интеллекта. Для реализации данного проекта в апреле 2026 года ведомства подписали соответствующее соглашение, напоминает пресс-служба Правительства региона.
Кроме того, Губернатор обратился к руководству Росреестра с просьбой одобрить заявку региона на увеличение федерального заказа на проведение комплексных кадастровых работ (ККР) в 2027 году — до 670 кадастровых кварталов.
В 2026 году в рамках федерального заказа в Иркутской области проводятся ККР в 117 кадастровых кварталах, расположенных в 18 муниципальных округах и районах Иркутской области, а также в семи городах региона, под ККР попадают более 25 тысяч объектов недвижимости. ККР выполняются для уточнения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, для исправления реестровых ошибок, формирования земельных участков общего пользования.