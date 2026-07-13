Иркутская область намерена войти в пилотный проект по использованию данных из космоса для картографирования

В 2026 году в рамках федерального заказа в Иркутской области проводятся ККР в 117 кадастровых кварталах, расположенных в 18 муниципальных округах и районах Иркутской области, а также в семи городах региона, под ККР попадают более 25 тысяч объектов недвижимости. ККР выполняются для уточнения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, для исправления реестровых ошибок, формирования земельных участков общего пользования.