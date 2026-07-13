В Волгоградской области провели более 3 тысяч телемедицинских консультаций

Свыше 3 тыс. телемедицинских консультаций провели в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.
В формате «врач — пациент» состоялось 2467 дистанционных консультаций. Еще около 700 подключений проведено в формате «врач — врач», что позволяет специалистам оперативно определять тактику лечения пациентов без необходимости их транспортировки. Кроме того, были организованы консультации с главными внештатными специалистами Волгоградской области и экспертами национальных медицинских исследовательских центров.
Региональный телемедицинский центр работает с 1 января 2024 года. Консультации проводятся по 20 медицинским профилям, среди которых кардиология, нейрохирургия, медицинская реабилитация, эндокринология, неврология, терапия и другие. Работа центра обеспечивает доступ к высококвалифицированной медицинской помощи как для жителей региона, так и для врачей, которым необходима экспертная поддержка при ведении сложных клинических случаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.