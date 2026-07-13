Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста

Семь поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Семь пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, мост был перекрыт почти 12 часов, сообщил в понедельник утром инфоцентр. Сообщение о перекрытии движения поступило в воскресенье в 21.51 мск.

«Из-за временного закрытия Крымского моста, в ночь с 12 на 13 июля, в пути задерживаются поезда “Таврия”. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто», — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 9.00 мск следуют с опозданием два поезда из Крыма и пять — на полуостров.

По данным перевозчика, поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 10 часов, а состав № ⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, — на 8 часов.

Среди поездов на полуостров, которые следуют с задержками, — 4 состава отправлением 11 июля. В том числе, поезд № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи) опаздывает на 8 часов, № 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи) — на 4,5 часа, № 179/180 Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи) — на 3,5 часа и № 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи) — на 3,5 часа.

Также состав № 315/316 Адлер — Симферополь (до Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 5 часов.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Остальные поезда, которые не указаны в посте, следуют по расписанию», — заключили в ГСЭ.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше