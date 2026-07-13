Семь поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста.

Среди поездов на полуостров, которые следуют с задержками, — 4 состава отправлением 11 июля. В том числе, поезд № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи) опаздывает на 8 часов, № 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи) — на 4,5 часа, № 179/180 Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи) — на 3,5 часа и № 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи) — на 3,5 часа.