У НАТО появился новый враг: он бьёт по альянсу сильнее любого государства

Советник французской армии по климату Бастьен Алекс отметил, что при температуре выше 45 градусов вертолетам требуется два вылета вместо одного. Это требует больше топлива и пилотов, а к 2050 году число таких жарких дней может достичь 120 в некоторых регионах.