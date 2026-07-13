У НАТО появился новый враг: он бьёт по альянсу сильнее любого государства

Аномальная жара в Европе ставит под угрозу обороноспособность НАТО, вынуждая альянс бороться не с Россией или Китаем, а с последствиями глобального потепления. Как пишет Foreign Policy, экстремальные температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планы военных расходов.
На недавнем саммите в Анкаре лидеры НАТО подтвердили намерение увеличить военные бюджеты. Однако рекордная жара показала, что эти средства придется тратить не только на оружие, но и на защиту инфраструктуры от климатических ударов.
Британское военное руководство рекомендует снижать нагрузку на солдат при объявлении «красного» уровня опасности. Жара плавит взлетные полосы и гнет рельсы. Королевским ВВС уже приходилось перегонять самолеты, так как асфальт на аэродроме расплавился.
Советник французской армии по климату Бастьен Алекс отметил, что при температуре выше 45 градусов вертолетам требуется два вылета вместо одного. Это требует больше топлива и пилотов, а к 2050 году число таких жарких дней может достичь 120 в некоторых регионах.
Ранее стало известно, что не менее 10 тысяч человек могли погибнуть в результате экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Большинство жертв — люди старше 65 лет.