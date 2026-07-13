Ростовская область оказалась на 69 месте в рейтинге доступности жилья

Рейтинг построен на расчете минимального срока, за который семья с двумя взрослыми и ребенком, чьи доходы соответствуют медианной чистой зарплате в регионе за год, сможет накопить средства на квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке. При этом предполагалось, что семья будет тратить все деньги, оставшиеся после удовлетворения базовых потребностей и накопления на депозите. Считалось, что ежемесячные пополнения депозитного счета семьи осуществляются по ставке, которая является средней для федерального округа, включающего данный регион.