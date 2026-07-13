Задерживают 6 поездов, следующих через Воронеж

Шесть поездов «Таврия», следующих через Воронеж, задерживаются в пути. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Задержка связана с временным закрытием Крымского моста в ночь с 12 на 13 июля.
По состоянию на 9.00 следуют с опозданием поезда два поезда из Крыма: 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля (опоздание 10 часов) и № ⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля (опоздание на 8 часов). А также следующие в Крым: № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля (с опозданием на 8 часов), № 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля (опоздание на 4,5 часа), № 179/180 Санкт-Петербург — Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля (опоздание на 3,5 часа), № 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля (с опозданием на 3,5 часа).
— Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, — отметили в компании-перевозчике.