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Задерживают 6 поездов, следующих через Воронеж

Задержка связана с временным закрытием Крымского моста.

Источник: Комсомольская правда

Шесть поездов «Таврия», следующих через Воронеж, задерживаются в пути. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Задержка связана с временным закрытием Крымского моста в ночь с 12 на 13 июля.

По состоянию на 9.00 следуют с опозданием поезда два поезда из Крыма: 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля (опоздание 10 часов) и № ⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля (опоздание на 8 часов). А также следующие в Крым: № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля (с опозданием на 8 часов), № 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля (опоздание на 4,5 часа), № 179/180 Санкт-Петербург — Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля (опоздание на 3,5 часа), № 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля (с опозданием на 3,5 часа).

— Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, — отметили в компании-перевозчике.

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