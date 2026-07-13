Россияне назвали книги, которые помогают справиться со стрессом

В стрессовых ситуациях россияне чаще всего выбирают для чтения не психологическую литературу или книги по саморазвитию, а произведения, позволяющие отвлечься от реальности и забыть о проблемах. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование книжной сети «Буквоед», наиболее востребованными в такие моменты становятся фэнтези, классическая литература и детективы.