Россияне назвали книги, которые помогают справиться со стрессом

В стрессовых ситуациях россияне чаще всего выбирают для чтения не психологическую литературу или книги по саморазвитию, а произведения, позволяющие отвлечься от реальности и забыть о проблемах. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование книжной сети «Буквоед», наиболее востребованными в такие моменты становятся фэнтези, классическая литература и детективы.
Согласно результатам опроса, 24% респондентов в состоянии напряжения берут в руки роман «Властелин колец». По мнению участников исследования, произведение Джона Рональда Руэла Толкина способствует переключению сознания на позитивный лад, укрепляет веру в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Читатели погружаются в мир Средиземья и временно отвлекаются от жизненных трудностей.
На втором месте среди «книг-антистресс» оказался роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен — его выбрали около 20% опрошенных. Респонденты отметили, что размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят ощущение эмоционального спокойствия и возвращают уверенность в благополучном исходе.
Третью позицию (15%) заняли детективные произведения Агаты Кристи, в частности «Смерть на Ниле». Участники исследования пояснили, что напряженный сюжет и попытки распутать преступление помогают отвлечься и осознать, что их собственная жизнь гораздо спокойнее.
В перечень книг, способствующих борьбе со стрессом, также вошли: «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, части цикла «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.
«На первый взгляд, парадоксально: определенный процент опрошенных (около 5%) в качестве антистресс-литературы выбирали триллеры и ужасы. Но с точки зрения психологии это легко объяснить — напряженный сюжет помогает полностью переключиться с реальных тревог на вымышленную историю и почувствовать себя в безопасности», — пояснила руководитель маркетинговых коммуникаций сети «Буквоед» Виктория Нурмухамедова.
«Книга в этом отношении является универсальным инструментом, потому что позволяет на время отключиться от внешнего шума», — добавила Виктория Нурмухамедова.