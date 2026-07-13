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ЕАО готовит своих инструкторов по первой помощи

В ЕАО приступили к обучению будущих сертифицированных инструкторов по первой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области приступили к обучению будущих сертифицированных инструкторов по первой помощи. сообщает администрация Биробиджанского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Бадмы Башанкаева при содействии губернатора Марии Костюк. В стартовом потоке — 20 слушателей, представляющих все муниципальные районы ЕАО. В их числе — педагоги, работники культуры, представители органов местного самоуправления и общественных объединений, а также участник программы «Доблесть Хингана».

Бадма Башанкаев подчеркнул значимость распространения базовых навыков оказания первой помощи: поскольку от момента происшествия до приезда бригады скорой помощи проходит от 5 до 20 минут, наличие таких знаний у 30% граждан может способствовать спасению примерно 140 тысяч жизней ежегодно. Задача проекта — сделать эти знания максимально доступными.

После получения квалификации инструкторы будут проводить занятия по всему региону, обеспечивая охват населения в каждом районе ЕАО.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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