ЕАО готовит своих инструкторов по первой помощи

В Еврейской автономной области приступили к обучению будущих сертифицированных инструкторов по первой помощи. сообщает администрация Биробиджанского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Бадмы Башанкаева при содействии губернатора Марии Костюк. В стартовом потоке — 20 слушателей, представляющих все муниципальные районы ЕАО. В их числе — педагоги, работники культуры, представители органов местного самоуправления и общественных объединений, а также участник программы «Доблесть Хингана».
Бадма Башанкаев подчеркнул значимость распространения базовых навыков оказания первой помощи: поскольку от момента происшествия до приезда бригады скорой помощи проходит от 5 до 20 минут, наличие таких знаний у 30% граждан может способствовать спасению примерно 140 тысяч жизней ежегодно. Задача проекта — сделать эти знания максимально доступными.
После получения квалификации инструкторы будут проводить занятия по всему региону, обеспечивая охват населения в каждом районе ЕАО.
Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru