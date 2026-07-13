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Нижегородские студенты помогают водителям и упорядочивают очереди на АЗС

Волонтёрская помощь на автозаправках будет продолжаться до полной стабилизации ситуации.

Источник: Время

Нижегородские студенты ННГАСУ совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей подключились к волонтерской помощи на автозаправках. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Молодёжь помогает ориентировать водителей, контролировать очередность и пресекать попытки проехать без очереди, а также следит за распределением топлива у колонок. Благодаря их работе многие автолюбители, которые раньше проводили в очередях свыше 12 часов, теперь получают помощь и поддержку.

По словам волонтёров, главная трудность — не жаркая погода или физическая нагрузка, а необходимость терпеливо объяснять водителям, что правила введены ради общественного блага. В большинстве случаев автомобилисты относятся к помощи с пониманием и благодарностью, отмечая, что без волонтёров на заправках воцарился бы хаос. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями, маломобильным гражданам, участникам СВО и другим льготным категориям.

Студенты разъясняют действующий порядок продажи топлива по чётным и нечётным дням, действующий в Нижегородской области с 9 июня: автомобили с номером, оканчивающимся на нечётную цифру (1, 3, 5, 7, 9), обслуживают в нечётные даты, с чётной (0, 2, 4, 6, 8) — в чётные; правило распространяется на бензин (АИ‑92, АИ‑95, АИ‑100) и дизельное топливо.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев отметил, что участие студентов в такой социальной миссии не только помогает городу, но и даёт ценную практику работы в стрессовых условиях, полезную в профессиональной карьере. НРО ВСКС действует в вузе с февраля 2020 года благодаря сотрудничеству с Главным управлением МЧС по области.

Волонтёрская помощь на автозаправках будет продолжаться до полной стабилизации ситуации; студенты-спасатели несут дежурства и просят водителей сохранять спокойствие и соблюдать временные меры.

Ранее сообщалось, что почти 1300 муниципальных служащих начали дежурить на АЗС Нижнего Новгорода.

Также напомним, что появилась карта наличия бензина по всем АЗС России.

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