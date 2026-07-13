Нижегородские студенты помогают водителям и упорядочивают очереди на АЗС

По словам волонтёров, главная трудность — не жаркая погода или физическая нагрузка, а необходимость терпеливо объяснять водителям, что правила введены ради общественного блага. В большинстве случаев автомобилисты относятся к помощи с пониманием и благодарностью, отмечая, что без волонтёров на заправках воцарился бы хаос. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями, маломобильным гражданам, участникам СВО и другим льготным категориям.