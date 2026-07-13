Началась активная фаза второго этапа реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась активная фаза второго этапа реконструкции станции аэрации, сообщили в пресс‑службе городской администрации. Генеральный подрядчик ООО «СоюзДонСтрой» планирует завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях в рамках этапа уже в июле.
На площадке сейчас задействованы 37 работников, которые занимаются демонтажем металлоконструкций и очисткой поверхностей на двух вторичных отстойниках; в зданиях иловых камер также идут демонтажные работы. Работы выполняются как вручную, так и с применением специализированной техники; к концу месяца подрядчик рассчитывает увеличить численность спецтехники и бригад. Параллельно на территории, где уже завершился первый этап реконструкции, продолжаются работы по благоустройству.
Всего для реализации второго технологического этапа подготовлено и передано 32 сооружения. Чтобы сохранить требуемую производительность биологической очистки городских стоков, инженерные объекты второй очереди будут поэтапно выводиться из эксплуатации и реконструироваться без остановки приёма сточных вод.
Справка:
Во второй фазе планируется реконструировать семь аэротенков, четыре первичных отстойника, шесть вторичных отстойников, здание воздуходувок, все насосные станции и камеры переключения; также будут построены две новые станции ультрафиолетового обеззараживания и корпус обработки осадка. По завершении второго этапа технология обработки иловых осадков изменится: предусмотрены двухэтапное обезвоживание и термическая сушка, что позволит отказаться от размещения жидкого ила на иловых картах для долгосрочного хранения. После окончания реконструкции будет рассмотрен поэтапный план рекультивации существующих иловых карт.
Нижегородская станция аэрации — крупнейшие очистные в области, среднесуточный объём поступающих стоков составляет более 500 тысяч кубометров. Модернизация станции, построенной в 1974 году, стартовала в 2022 году и выполняется поэтапно без прекращения приёма стоков; первый этап реконструкции из 50 сооружений был завершён в 2025 году.
Ранее сообщалось. что подрядчик начал демонтаж ёмкостных сооружений второй очереди.