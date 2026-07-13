Началась активная фаза второго этапа реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде

На площадке сейчас задействованы 37 работников, которые занимаются демонтажем металлоконструкций и очисткой поверхностей на двух вторичных отстойниках; в зданиях иловых камер также идут демонтажные работы. Работы выполняются как вручную, так и с применением специализированной техники; к концу месяца подрядчик рассчитывает увеличить численность спецтехники и бригад. Параллельно на территории, где уже завершился первый этап реконструкции, продолжаются работы по благоустройству.