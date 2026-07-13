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Свыше 200 выездных регистраций брака состоялось в Нижнем Новгороде

В городе открыто 13 выездных площадок.

Источник: Время

Свыше 200 церемоний бракосочетания на выездных площадках провели в Нижнем Новгороде за первую половину 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что запросы от молодоженов на регистрацию брака в необычных местах постоянно отслеживаются и прорабатываются. В первую очередь оценивается техническая возможность проведения выездной регистрации в конкретной локации, удобство для гостей, общая атмосфера, и другие факторы.

«На данный момент ведётся проработка двух новых локаций для выездных регистраций. Как только все согласования будут завершены и получено официальное разрешение, мы оперативно опубликуем информацию об открытии площадок на сайте и в наших официальных пабликах», — отметили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

В этом году выездная регистрация брака доступна на следующих площадках Нижнего Новгорода:

— Усадьба Рукавишниковых;

— Фуникулер: верхняя станция;

— Смотровая площадка у Манежа;

— Центральная площадь Кремля;

— Смотровая площадка на Соборной колокольне в Кремле;

— Планетарий 1 (парк «Швейцария)»;

— Колесо обозрения «НиНо» (возле канатной дороги);

— Нагорный дворец спорта;

— Стадион «Совкомбанк Арена»;

— Дом Губернатора;

— Дом Сироткина;

— Летний дворик Дома Сироткина;

— Дом Архитектора.

Напомним, что в День семьи и верности в Нижегородской области зарегистрировали более 250 браков.