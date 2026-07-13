Свыше 200 выездных регистраций брака состоялось в Нижнем Новгороде

Свыше 200 церемоний бракосочетания на выездных площадках провели в Нижнем Новгороде за первую половину 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.
В ведомстве отметили, что запросы от молодоженов на регистрацию брака в необычных местах постоянно отслеживаются и прорабатываются. В первую очередь оценивается техническая возможность проведения выездной регистрации в конкретной локации, удобство для гостей, общая атмосфера, и другие факторы.
«На данный момент ведётся проработка двух новых локаций для выездных регистраций. Как только все согласования будут завершены и получено официальное разрешение, мы оперативно опубликуем информацию об открытии площадок на сайте и в наших официальных пабликах», — отметили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.
В этом году выездная регистрация брака доступна на следующих площадках Нижнего Новгорода:
— Усадьба Рукавишниковых;
— Фуникулер: верхняя станция;
— Смотровая площадка у Манежа;
— Центральная площадь Кремля;
— Смотровая площадка на Соборной колокольне в Кремле;
— Планетарий 1 (парк «Швейцария)»;
— Колесо обозрения «НиНо» (возле канатной дороги);
— Нагорный дворец спорта;
— Стадион «Совкомбанк Арена»;
— Дом Губернатора;
— Дом Сироткина;
— Летний дворик Дома Сироткина;
— Дом Архитектора.
Напомним, что в День семьи и верности в Нижегородской области зарегистрировали более 250 браков.