Свыше 200 выездных регистраций брака состоялось в Нижнем Новгороде

«На данный момент ведётся проработка двух новых локаций для выездных регистраций. Как только все согласования будут завершены и получено официальное разрешение, мы оперативно опубликуем информацию об открытии площадок на сайте и в наших официальных пабликах», — отметили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.