В Калининградской области янтарный комбинат проведет праздник

«Я приглашаю всех на наш общий большой праздник. Три дня рождения в одном месте — это не случайность. В Янтарном находится крупнейший в мире карьер и предприятие, которое солнечный камень добывает и производит из него уникальную продукцию. Кроме того, поселок давно стал сердцем и символом региона, который в этом году отмечает свой юбилей», — отметила заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.