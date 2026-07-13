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В Калининградской области янтарный комбинат проведет праздник

На смотровой площадке Приморского карьера будут работать интерактивные зоны, мастер-классы и фудкорт.

Праздник, посвященный дню рождения Калининградской области, янтарного комбината и поселка Янтарного, состоится 18 июля в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На смотровой площадке Приморского карьера будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых, мастер-классы и фудкорт. На главной сцене выступят музыкальные коллективы и пройдет награждение победителей конкурса детского рисунка «Я люблю янтарь». Также праздничные площадки будут расположены на улице Советской, центральном пляже Янтарного, в парке им. Беккера и на Парковой площади.

«Я приглашаю всех на наш общий большой праздник. Три дня рождения в одном месте — это не случайность. В Янтарном находится крупнейший в мире карьер и предприятие, которое солнечный камень добывает и производит из него уникальную продукцию. Кроме того, поселок давно стал сердцем и символом региона, который в этом году отмечает свой юбилей», — отметила заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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